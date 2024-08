Die neue Bundesliga-Saison ist noch ganz frisch, doch ein Highlight gibt es beim VfB Stuttgart wie immer bereits zum Heimauftakt. Vor dem Spiel der Schwaben gegen den FSV Mainz 05 an diesem Samstag (15.30 Uhr) zog die Karawane Cannstatt über die Mercedesstraße zur MHP-Arena.

Um die Mittagszeit trafen sich Tausende Fans wie schon in den vergangenen Jahren am Kreisverkehr vor dem Cannstatter Carré. Gegen 13.30 Uhr setzte sich der Fanmarsch unter dem Motto „Alle in Weiß!“ in Bewegung. Wir haben die Fotos der Karawane Cannstatt in unserer Bildergalerie zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken.

Ins Leben gerufen wurde die Karawane Cannstatt einst von der Ultragruppierung Commando Cannstatt. Ziel war es, einen Corteo (italienisch für festlichen Umzug oder fröhliche Prozession) zu etablieren, der die Energie von der Straße in die Kurve und damit auf den Platz trägt.