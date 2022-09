8 Nicht zufrieden: VfB-Coach Pellegrino Matarazzo. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB-Trainer kritisiert das eigene Team nach dem Unentschieden gegen Schalke deutlich – und ist vor allem mit einem Mannschaftsteil unzufrieden.















Link kopiert

Leicht ratlose Blicke, die Hände in den Hüften – direkt nach Abpfiff wussten die Spieler des VfB Stuttgart nicht so richtig, was sie mit dem 1:1-Unentschieden gegen den FC Schalke 04 nun anfangen sollten. Eigentlich hätte es im fünften Saisonspiel ja unbedingt den ersehnten ersten Sieg geben sollen.