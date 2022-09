8 Waldemar Anton (links) im Zweikampf mit Simon Terodde: Der VfB Stuttgart spielt unentschieden gegen den FC Schalke 04. Foto: dpa/Marijan Murat

Erneut spielt der VfB Stuttgart unentschieden in der Fußball-Bundesliga. Gegen den FC Schalke 04 kam das Team nicht über ein 1:1 hinaus.















Der VfB Stuttgart hat am fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga nur ein Unentschieden im Heimspiel geholt. Gegen den FC Schalke 04 kam das Team von Pellegrino Matarazzo nicht über ein 1:1 hinaus.

Chris Führich (18.) brachte den VfB in Führung, die Schalke-Kapitän Simon Terodde umgehend mit seinem ersten Saisontor beantwortete (21.). Von der 70. Minute an spielte der VfB in Unterzahl, nachdem Josha Vagnoman in der 67. Minute mit gelb-roter Karte vom Platz geflogen war.

Patzer auf beiden Seiten

In einem von Patzern auf beiden Seiten geprägten Duell hatte Schalkes Startelf-Debütant Jordan Larsson kurz vor der Pause das 1:2 auf dem Fuß (41.). Nach klugem Zuspiel des Schweden vergab auch Terodde die mögliche Gäste-Führung (43.). Kurz darauf und nach einem Ellbogenschlag von Borna Sosa musste der Schalker Marius Bülter behandelt werden, konnte aber mit einer leichten Blessur am Auge weiterspielen.

In der zweiten Hälfte hatte der VfB lange Zeit mehr vom Spiel, ohne sich allzu viele zwingende Chancen zu erarbeiten. Schalke suchte sein Heil vor 47.500 Zuschauern auf der ausverkauften Baustelle Mercedes-Benz Arena in temporären Gegenstößen, die meist frühzeitig verpufften.