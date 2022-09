8 VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo ist mit seiner Mannschaft nicht zufrieden. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Wieder nix! Der VfB Stuttgart wartet in der Bundesliga nach dem 1:1 (1:1) gegen den FC Schalke 04 noch immer auf den erlösenden ersten Saisonsieg. Der Aufsteiger aus Gelsenkirchen war im Duell der Sieglosen in Überzahl nah dran an 3 Punkte – die Schwaben quälten sich aber zu einem Remis.

Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen:

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo: „Wir hatten nur eine ordentliche Anfangsphase und eine ordentliche Schlussphase nach dem Platzverweis. Dazwischen war die Leistung nicht ausreichend, um ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Das war unser erstes schlechtes Spiel in dieser Saison und wir können froh sein, dass wir mit einem glücklichen 1:1 rausgekommen sind.“

Schalke-Trainer Frank Kramer: „Wir sind etwas unglücklich in Rückstand geraten durch einen individuellen Fehler. Dann hat die Mannschaft eine sehr gute Reaktion gezeigt und hat insgesamt eine sehr disziplinierte und engagierte Leistung gezeigt. In den letzten 15 bis 20 Minuten hatten wir nochmal zwei bis drei richtig gute Abschlusschancen, da hätten wir ein bisschen mehr daraus machen können. Die Mannschaft hat heute aber ein gutes Gesicht gezeigt und sich als Einheit präsentiert.

VfB-Spieler Waldemar Anton: „Diesmal müssen wir damit zufrieden sein, dass wir ein 1:1 erreicht haben. Wir haben kein gutes Spiel abgeliefert. Gefühlt war jeder zweite Pass von uns ein Fehlpass. Wir haben auch viele wichtige Zweikämpfe nicht gewonnen. Vor dem nächsten Spiel beim FC Bayern mache ich mir aber keine Sorgen. Wir wissen, was wir können und müssen wieder an unsere vorher gezeigten Leistungen anknüpfen.“

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: „VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: „Am Anfang hatten wir die bessere Spielanlage und das Spiel defensiv unter Kontrolle. In Gleichzahl hätten wir die Chancen gegen Ende nicht zugelassen. Am Ende haben wir dann auch einen guten Torwart gebraucht. Wenn man die kompletten 90 Minuten betrachtet, finde ich das Unentschieden gerechtfertigt.“

