Der Ex-Profi Serdar Tasci spricht im Interview über seine Erfahrungen im DFB-Pokalfinale, seine Rolle als Aufsichtsrat und die Ambitionen des Vereins.

Serdar Tasci stammt aus der VfB-Jugend und war 15 Jahre lang Fußballprofi. Sieben Jahre lang spielte er dabei für seinen Herzensverein aus Stuttgart und erlebte nicht nur ein DFB-Pokalfinale in Berlin. Im Gespräch blickt der 39-Jährige auf die Ereignisse von damals zurück – und schlägt die Brücke zu heute, da er als VfB-Aufsichtsrat auf das Endspiel an diesem Samstag (20 Uhr/ARD) gegen den FC Bayern München schaut.

Herr Tasci, Sie waren 2013 der Kapitän der VfB-Mannschaft, die dem FC Bayern im DFB-Pokalfinale nach einer Aufholjagd mit 2:3 unterlag. Was wäre gewesen, wenn das Spiel in Berlin noch zehn Minuten länger gegangen wäre . . .

Das ist eine gute Frage, weil wir auf dem Platz damals schon das Gefühl hatten, die Partie noch vollends drehen zu können. Die Bayern hatten sich nach der 3:0-Führung offenbar schon als sicherer Sieger gesehen. Aber wir haben durch zwei Tore von Martin Harnik aufgeholt und waren am Drücker.

Das Momentum hatte sich gedreht.

Genau, und wenn wir uns heute treffen und unter den alten Kollegen auf das Spiel zurückblicken, dann haben wir immer noch den Eindruck, dass damals eine große Chance vorhanden war. Manchmal trauere ich dem auch ein wenig nach. Denn für mich als Kapitän wäre es etwas Besonderes gewesen, für meinen Herzensverein den Pokal in die Höhe zu stemmen. Das ist immer ein Ziel von mir gewesen.

Zuvor hatten Sie als Jungprofi schon einmal die Möglichkeit gehabt, die Hand an den Pott zu bekommen.

Ja, 2007. Wir waren gerade mit dem VfB Meister geworden und galten im Pokalfinale gegen den 1. FC Nürnberg als Favorit. Wir haben es dann in Unterzahl in die Verlängerung geschafft, aber zum Double hat es nicht gereicht. Weil ein Sonntagsschuss von Jan Kristiansen saß.

Wie blicken Sie nach Ihrer aktiven Karriere insgesamt auf den DFB-Pokal zurück? Offiziell haben Sie mit dem FC Bayern den Cup 2016 gewonnen, sind in dem Wettbewerb aber nicht zum Einsatz gekommen.

Ich sehe das entspannt. Wenn man zum Kader gehört, dann darf man sich auch als Pokalsieger fühlen. Die Mannschaft besteht ja nicht nur aus elf und den später eingewechselten Spielern, sondern aus einer Einheit, zu der alle gehören.

Der Ex-Kapitän Serdar Tasci trauert noch heute der Chance nach, den DFB-Pokal nicht mit dem VfB Stuttgart gewonnen zu haben Foto: Baumann

Wie schätzen Sie das diesjährige Finale aus sportlicher Sicht im Vergleich zu 2013 ein? Vor 13 Jahren haben die Bayern letztlich das Triple unter Jupp Heynckes gewonnen – und nun trumpfen sie unter Vincent Kompany auf. Auch, wenn sie es diesmal nicht ganz ins Champions-League-Finale geschafft haben.

Ich glaube, wir können am Samstag mit Selbstvertrauen in die Partie gehen. Unsere Mannschaft ist vor wenigen Tagen als Tabellenvierter zu Recht in die Champions League eingezogen und sie hat in der vergangenen Saison zu Recht den Pokalsieg geholt. Da ist ein starkes Team zusammengewachsen, das den Münchnern Paroli bieten kann. Zumal der Druck aufseiten der Münchner liegt. Sie wollen unbedingt das Double, wir kommen als selbstbewusster Außenseiter. 2013 herrschten dagegen andere Vorzeichen. Wir hatten als Tabellenzwölfter keine gute Bundesligarunde gespielt. Nur im Europacup lief es bis zum Achtelfinal-Aus gegen Lazio Rom einigermaßen.

Es wird dennoch das bereits erwähnte Momentum aufseiten des VfB brauchen, um einen Überraschungscoup zu landen.

Sicherlich. Die Bayern spielen mit Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal den besten Fußball in Europa. Trotzdem sehe ich uns nicht chancenlos. In diesem einen Spiel auf neutralem Platz kann viel Unvorhergesehenes passieren – und ich vertraue Trainer Sebastian Hoeneß. Er wird die Elf gut vorbereiten und einstellen.

Zumal der VfB als Titelverteidiger antritt. Wie war das für Sie im vergangenen Jahr, den Pokalsieg auf der Tribüne zu erleben – in der neuen Rolle als Aufsichtsrat?

Ich habe diesen Moment zunächst als VfB-Fan genossen und nicht als Funktionär aus der Distanz beobachtet. Im Grunde habe ich mich wie die Spieler gefreut. Nach so vielen Jahren ohne Titel war es ein Riesenerfolg für den Verein, den Pokal nach Stuttgart zu holen. Wenngleich man erwähnen muss, dass die Aussichten vor einem Jahr von vornherein sehr gut waren, weil es in Arminia Bielefeld gegen einen Drittligisten ging.

Haben Sie als Aufsichtsrat dann zuletzt in Frankfurt große Erleichterung verspürt, weil mit der Qualifikation für die Champions League gleich mal 40 Millionen Euro mehr in die Clubkasse gespült werden?

Zuerst überwiegt die Freude, wieder die Möglichkeit zu haben, in der Champions League zu spielen und sich auf diesem Niveau zu messen. Die wirtschaftliche Verantwortung für den Verein spielt natürlich mit hinein, steht in diesem Moment aber nicht im Vordergrund.

Wie wichtig ist es für den VfB, zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren in der Königsklasse vertreten zu sein?

Das ist enorm wichtig. So eine durch den sportlichen Erfolg getriebene Entwicklung hilft auf allen Ebenen und wir sind dabei, ein neues Selbstverständnis zu entwickeln – als erfolgreicher und finanziell gesunder Traditionsverein. Dauerhaft wollen wir uns im vorderen Feld der Bundesliga etablieren. Zu meiner aktiven Zeit waren wir mit dem VfB schon so weit und gut international unterwegs. Da wollen wir wieder hin.

Auf dem eingeschlagenen Weg mit den bewährten Personen?

Auf dem eingeschlagenen Weg geht es klar um Stabilität und Kontinuität – sowohl in der sportlichen Führung als auch innerhalb der Mannschaft. Mit Cheftrainer Sebastian Hoeneß, Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Sportdirektor Christian Gentner sind wir sehr gut aufgestellt. Entscheidend wird sein, die Achse der Bundesligamannschaft zusammenzuhalten.

Zum Preis des Erfolgs gehört es jedoch, dass Begehrlichkeiten geweckt werden. Siehe die mögliche Vertragsverlängerung von Deniz Undav. Da wird über sehr hohe Summen verhandelt.

Aus meiner Sicht ist es dennoch ein entscheidender Faktor, nach Möglichkeit das Gerüst der Mannschaft zu erhalten. Das schafft Stabilität und die Grundlage für weitere Erfolge. Aber natürlich müssen wir dabei genau abwägen, wie weit wir gehen können. Wir haben eine Gesamtverantwortung gegenüber dem Verein. Die Verantwortlichen befinden sich diesbezüglich mit der Spielerseite in Gesprächen.

Ebenso mit Sportchef Wohlgemuth, dessen Vertrag 2027 ausläuft?

Ja, auch hier laufen die Gespräche.

https://www.youtube.com/watch?v=5VNeIHmbQWY

Sie verkörpern im Aufsichtsrat die viel zitierte und oft vermisste Sportkompetenz. Wie hat sich die Arbeit angelassen?

Sehr gut, da wir als Team funktionieren. Wir decken im Aufsichtsrat alle für den VfB wichtigen Bereiche mit den entsprechenden Persönlichkeiten ab – und da viele Sportthemen auf den Tisch kommen, hilft es, jemanden dabeizuhaben, der das Geschäft 15 Jahre lang als Profi erlebt hat. Ich sehe meine Hauptaufgabe darin, mich da einzubringen.

Wie läuft das konkret ab?

Ich bin sehr viel im Austausch mit Fabian Wohlgemuth und Christian Gentner, mit dem ich noch zusammengespielt habe. Da gibt es zu beiden einen guten Draht. Auch mit Sebastian Hoeneß spreche ich regelmäßig, um ein Gespür für die Mannschaft zu erhalten. Ich schaue mir zudem außer den Profi-Spielen noch möglichst viele Trainingseinheiten sowie Spiele der Nachwuchsmannschaften an. So sammle ich Informationen, um sie in unseren Sitzungen parat zu haben. Auf einer möglichst breiten Basis treffen wir dann Entscheidungen.

Und wie läuft es jenseits des Sports mit den Wirtschaftsmanagern im Aufsichtsrat?

Auch gut. Da gibt es keine Berührungsängste. Alle bringen ihre Stärken ein. Zudem bin ich ja ebenfalls als Unternehmer tätig. Wirtschaftszahlen sind mir also nicht fremd. Insgesamt ist es für mich eine schöne Aufgabe, hier beim VfB etwas zurückgeben zu können, nachdem ich als Zwölfjähriger in den Verein kam, über die Jugend den Sprung zu den Profis geschafft habe und dort sieben Jahre gespielt habe. Das hat mich geprägt.