9 Riesiger Jubel: Serhou Guirassy, Deniz Undav, Waldemar Anton und Hiroki Ito (v.l.) feiern den 3:1-Sieg gegen den FC Bayern. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Auch wenn der Gegner nicht am Limit spielte: Der 3:1-Sieg gegen den FC Bayern sagt eine Menge über das Stuttgarter Erfolgsrezept in dieser Saison aus, das sich schon in vielen Spielen gezeigt hat, meint David Scheu.









Zugegeben, der Zeitpunkt der Partie gegen den FC Bayern hätte für den VfB Stuttgart kaum günstiger sein können. Zwischen den beiden Halbfinals in der Champions League gegen Real Madrid agierten die Münchner bei Weitem nicht an ihrem Leistungslimit, waren nicht mit der letzten Schärfe bei der Sache. So weit, so nachvollziehbar. Aber: Dasselbe hätte für den VfB auch gelten können. Die Qualifikation für die Königsklasse hatte ja schon vor der Partie festgestanden durch den zusätzlichen fünften Startplatz für die Bundesliga. Die Voraussetzungen waren also eigentlich gegeben für einen lauen Frühlingskick.