1 Jannis Okun (links – hier bei einem Training des VfB) sagt einen VfB-Sieg gegen den FC Bayern voraus. Tiago Tomas soll dabei eine entscheidende Rolle spielen. Foto: privat / IMAGO/Revierfoto

Der VfB Stuttgart steckt nach der 1:2-Pleite beim FC Schalke 04 weiter tief im Tabellensumpf. Ein Sportastrologe macht den VfB-Fans derweil Hoffnung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach der enttäuschenden 1:2-Pleite beim Tabellenschlusslicht FC Schalke 04 fehlt vielen Fans des VfB Stuttgart mittlerweile der Glaube an den Klassenerhalt. Zu schwach war der Auftritt der Labbadia-Elf am Samstagabend in Gelsenkirchen. Und der Blick in den Kalender sorgt derweil auch nicht für überschwänglichen Optimismus. FC Bayern München, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg und Union Berlin heißen die nächsten vier Gegner des abstiegsbedrohten Bundesligisten aus der Landeshauptstadt.

Einen Funken Hoffnung gibt es aber – zumindest versprüht den Sportastrologe Jannis Okun. Der 34-Jährige, der schon mehrfach bei Sky, NDR und anderen Medien zu sehen war, sagt nach einem Blick in die Sterne für kommenden Samstag nichts Geringeres als einen VfB-Sieg im Südschlager (Samstag, 18.30 Uhr) gegen den Rekordmeister FC Bayern voraus. „Ich bin mir sicher, dass der VfB gewinnt. Tiago Tomas habe ich als Siegtorschützen schon rot eingekringelt“, so Okun, der in Hamburg zu Hause ist. Die Konstellationen stünden jedoch nicht nur bei Tomas gut – auch Torwart Fabian Bredlow, der schon auf Schalke eine starke Leistung zeigte, könne am Samstag ein Garant für den vorhergesagten Erfolg werden. „Für einen Sieg gegen die Bayern muss natürlich hinten und vorne alles zusammenpassen. Passenderweise sind die zwei am stärksten bestrahlten Spieler Torhüter Fabian Bredlow mit Sonne Quadrat Jupiter, sowie Angreifer Tiago Tomas mit Jupiter Quadrat Mars - er weiß ja zumindest, wie man gegen die Bayern trifft.“

Vereinshoroskop als Grundlage für Analysen

Neben den Geburtsdaten spielt für Okuns Analysen auch das Datum der Fusion des FV Stuttgart 1893 mit dem Kronenclub Cannstatt eine wichtige Rolle. „Am wichtigsten für die astrologische Deutung ist das Vereinshoroskop. Für den VfB arbeite ich dabei mit dem Fusionsdatum 2. April 1912 statt dem offiziellen Gründungsdatum 9. September 1893. Hier ist der VfB in seiner heutigen Form entstanden und es hat sich in meiner Arbeit über viele Jahre als funktionierendes Vereinshoroskop bewährt. Für Samstagabend ist der VfB da mit Jupiter Konjunktion Sonne und Venus Trigon Jupiter mit dem 1912er Horoskop herausragend aufgestellt“, so der Sportastrologe. Um das Vereinshoroskop der Bayern stände es dagegen aktuell nicht so gut. „Hier läuft gerade Saturn über den Mars, was für einige Blockaden sorgt“, berichtet der 34-Jährige.

Sportastrologe traf Labbadia in Hamburg

Für VfB-Trainer Bruno Labbadia sei er derweil kein Unbekannter, so Okun. So habe er den 57-Jährigen während dessen Zeit beim Hamburger SV im Jahr 2015 kennengelernt. „Ich habe ihm damals gesagt, dass der HSV es in die Relegation schafft und der VfB in der Liga bleibt“, so Okun. Am Ende behielt er recht. Ob er auch am Samstag mit seiner überraschenden Prognose richtig liegt, steht derweil noch in den Sternen.