18 Pellegrino Matarazzo und der VfB Stuttgart haben gegen den FC Bayern München deutlich verloren. Foto: dpa/Tom Weller

Nach dem 0:5 des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München am 16. Bundesliga-Spieltag haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.















Link kopiert

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat gegen den FC Bayern München lange ziemlich gut mitgehalten – und am Ende doch noch eine empfindliche Heimniederlage kassiert. Nach 90 Minuten steht aus Sicht der Weiß-Roten ein 0:5 gegen den Rekordmeister zu Buche.

Lesen Sie hier unsere Einzelkritik: So schlugen sich die VfB-Profis gegen Bayern

Nach der Begegnung in Bad Cannstatt haben sich die beteiligten Akteure geäußert. Wir tragen die Stimmen zum Spiel zusammen.

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo: „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, auf Augenhöhe. Und wir hatten auch einen guten Start in die zweite, mit dem 0:2 aber leider den Faden verloren und zu viele Fehler gemacht für einen Gegner wie Bayern München. Sie haben das eiskalt bestraft. Es ist immer ärgerlich, wenn man verliert – und doppelt ärgerlich, wenn man so hoch verliert. Aber so blöd es klingt: Es gibt viel Positives, was wir mitnehmen und woran wir wachsen können.“

Bayern-Coach Julian Nagelsmann: „Wir haben immer eine Kiste Bier im Bus dabei, fahren aber relativ lange nach Hause. Ich habe eine schwache Blase, wenn ich Bier trinke, und gehe sehr ungern aufs Bus-Klo. Ich werde mir erst ab Odels- oder Adelshausen einen Schluck gönnen. Serge Gnabry hat es sehr, sehr gut gemacht. Er ist ein herausragender Spieler, der aktuell ein bisschen mit dem Rücken zu kämpfen hat und daher ein bisschen weniger Minuten hat als er verdient.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum VfB Stuttgart

VfB-Keeper Florian Müller: „Wir haben zeitweise ein gutes Spiel gemacht – vor allem in der ersten Hälfte. Nach dem Seitenwechsel haben wir dann phasenweise einfach zu viele Ballverluste. Auf uns wartet nun am Sonntag ein wichtiges Auswärtsspiel in Köln. Dort müssen wir so auftreten wie zu Beginn des heutigen Spiels.“

VfB-Torschütze Philipp Förster: „Unter dem Strich haben wir heute zu viele Fehler gemacht – und diese einfachen Fehler werden in einem Spiel gegen den FC Bayern gnadenlos bestraft. Insofern geht die Niederlage so in Ordnung. Dennoch haben wir bis zum 0:2 ein gutes Spiel gemacht. Auf das Auftreten bis zur 60. Minute können wir aufbauen und sollten es mitnehmen ins Auswärtsspiel gegen Köln, wo wir hoffentlich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen.“

Unser Datencenter | Noten für die Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.