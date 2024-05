In der MHP-Arena hat sich vor dem Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München ein Bienenschwarm auf dem Feld niedergelassen. Die Feuerwehr rückte an.

Wenige Stunden vor dem Anpfiff des Bundesligaspiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München hat sich ein Bienenschwarm in der MHP-Arena niedergelassen. Die Feuerwehr rückte am Samstagnachmittag aus und beseitigte das Volk mit Unterstützung eines Beamten mit Imker-Erfahrung.

Die Bienen hatten sich laut einem Bericht der Feuerwehr gegen 13 Uhr am Stativ eines Lautsprechers an der Untertürkheimer Kurve niedergelassen. Vermutlich war dort die Bienenkönigin gelandet, der sämtliche Bienen des Volkes bedingungslos gefolgt waren. Die Brandsicherheitswache alarmierte aufgrund des nahenden Anpfiffs speziell für Stechinsekten ausgebildete Kollegen der Feuerwache 1.

Mit Imkerhaube auf dem Spielfeld

Ein als Imker ausgebildeter Beamter zog sich Schutzkleidung an und stülpte sich eine Imkerhaube über. Daraufhin siedelte er das Volk in einen so genannten Bienenkorb um. Gegen 14 Uhr waren laut dem Bericht sämtliche Insekten eingefangen. Derzeit würden die Tiere in die Freiheit entlassen.

Die Wache 1 der Feuerwehr Stuttgart befindet sich in Stuttgart-Süd. Dort parkt ein Fahrzeug für kleinere Einsätze. Die Beamten dort sind neben Tür- und Aufzugsrettung auch für Tierrettungen und speziell für den Umgang mit Stechinsekten ausgebildet. Solche Einsätze wie am Samstag in der MHP-Arena gehören laut Feuerwehr zur Tagesordnung.