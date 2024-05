1 Der Bayern-Trainer Thomas Tuchel arbeitete einst in der Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart. Foto: dpa/Sven Hoppe

Am Samstag empfängt der VfB Stuttgart den FC Bayern München zum Südgipfel. Davor gibt es ein dickes Lob von Gäste-Trainer Thomas Tuchel. Und die Andeutung einer größeren Rotation.









Link kopiert



Natürlich musste er auch am Freitagmittag Fragen zur aktuellen Trainersuche beim FC Bayern beantworten – und widersprach dem Eindruck, der Posten als Münchner Chefcoach sei plötzlich nicht mehr erstrebenswert. „Für mich war er attraktiv genug“, sagte also Thomas Tuchel. Am Saisonende scheidet der Coach beim FC Bayern allerdings aus, ein Nachfolger ist nach wie vor nicht in Sicht, dagegen gab es schon drei prominente Absagen.