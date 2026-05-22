VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Hoeneß gegen Hoeneß – und der Schwabenpfeil steckt mittendrin

Beim DFB-Pokalfinale gibt es eine besondere Konstellation in der berühmten Fußballfamilie. Wir blicken vor dem Anpfiff aber nicht nur in die Vergangenheit .
Man muss das an dieser Stelle mal enthüllen. Uli Hoeneß, hochdekorierter Fußballprofi und Fußballfunktionär, hat als Spieler den DFB-Pokal tatsächlich nur einmal in den Abendhimmel gereckt. 1971 war das im Stuttgarter Neckarstadion. Der FC Bayern München gewann gegen den 1. FC Köln mit 2:1 nach Verlängerung. Gut, es sei an dieser Stelle auch angemerkt, dass der Flügelstürmer Hoeneß mit seiner blonden Mähne zusätzlich noch alles an Titeln gewonnen hat, was es eben zu seiner aktiven Zeit auf dem Planeten für Spieler zu gewinnen gab: Weltmeisterschaft, EM-Endrunde, Europapokal der Landesmeister, Weltpokal und nationale Meisterschaften.