VfB Stuttgart gegen FC Bayern: 0:5 – VfB kassiert Watschn im Südgipfel

Der VfB Stuttgart hat am Samstagnachmittag den Tabellenführer FC Bayern zu Gast gehabt. Trotz langer Zeit guter Leistung steht am Ende eine deutliche Niederlage.
Der VfB Stuttgart hat im Südgipfel gegen den FC Bayern eine herbe Klatsche kassiert. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß verlor vor heimischer Kulisse mit 0:5. Konrad Laimer brachte die Bayern in der 11. Minute mit einem Zaubertor per Hacke in Führung. Der eingewechselte Kane erzielte einen Dreierpack (66./82., Handelfmeter/88.) und baute sein Ausbeute auf 17 Treffer in der Liga aus, insgesamt steht er in dieser Saison schon bei 28 Toren.