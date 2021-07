10 4:2 fegten Filip Kostic und Co. 2015 das Starensemble von Manchester City vom Platz. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Der VfB und seine Fans freuen sich auf das Highlight gegen den FC Barcelona. Doch der Blick zurück lehrt: Testspiele gegen Großkaliber verleiten leicht zu Überschwang.

Stuttgart - Die Vorfreude ist groß. Spieler und Fans des VfB Stuttgart fiebern dem Samstag entgegen, wenn sich der große FC Barcelona in der Mercedes-Benz-Arena die Ehre gibt (18 Uhr). Die 25 000 zur Verfügung stehenden Karten sind komplett vergriffen. Das Testspiel bildet für die Katalanen den Abschluss ihres Trainingslagers in Donaueschingen. Für den VfB markiert es die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim Regionalligisten Dynamo Berlin am 7. August.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen