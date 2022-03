Amtsgericht Villingen Befürchtete Gefangenenbefreiung sorgt für Großeinsatz

Große Aufregung am Freitagmittag in der Villinger Innenstadt. Eine befürchtete Gefangenenbefreiung am Amtsgericht hat zu einem Großaufgebot der Polizei geführt. Letztlich kam es zu keinem Zwischenfall, die Lage war unter Kontrolle.