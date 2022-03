15 Der VfB Stuttgart feiert einen emotionalen Heimsieg gegen Augsburg. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfing der VfB Stuttgart den FC Augsburg – und siegte mit 3:2. Durch den Erfolg hat die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo nun 26 Punkte auf der Habenseite und springt auf den 14. Tabellenplatz.

Nach der Begegnung am Samstag in Stuttgart haben sich die beteiligten Akteure geäußert. Wir tragen die Stimmen zum Spiel zusammen.

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo: „Wir sind gut reingekommen, hatten auch Möglichkeiten. Dann war die erste Chance des Gegners drin und wir mussten viel arbeiten für den Ausgleich. Der erneute Gegentreffer war sehr, sehr ärgerlich. Man hat wieder gesehen, dass die Mannschaft lebt. Die Jungs haben sich diesen Sieg erarbeitet. Emotionen, Leidenschaft und Zusammenhalt waren heute der Schlüssel. Es war sehr emotional heute. Die Fans sind unfassbar unterstützend und aus meiner Sicht ein Faktor, warum wir das Spiel heute drehen konnten.“

FCA-Coach Markus Weinzierl: „Wir haben heute eine bittere Niederlage zu verkraften. Wir waren zweimal in Führung, wurden dann aber viel zu passiv. Wir bekommen drei Tore aus Standards. Wenn du führst, hast du was zu verlieren, da haben wir zu wenig Mut an den Tag gelegt, hatten zu wenig Struktur und so kommt das Ergebnis dann zustande.“

VfB-Profi Waldemar Anton: „Eine unfassbare Atmosphäre! Ein riesiges Dankeschön von der ganzen Mannschaft, die Fans haben uns getragen heute und wir konnten den verdienten Sieg einfahren.“

VfB-Profi Atakan Karazor: „Wir haben erneut gezeigt, dass wir eine Mannschaft sind, in der jeder für jeden kämpft. Wir haben uns nach den Rückschlägen gegenseitig gepusht und haben bewiesen, dass wir mental stark sind. Der Sieg tut gut. Wir wissen aber auch, dass wir noch eine Aufgabe vor uns haben. Wir müssen auch in den kommenden Wochen dranbleiben.“

VfB-Profi Pascal Stenzel: „Wir sind gut im Spiel und geraten dann in Rückstand. Wir arbeiten uns zurück, geraten wieder in Rückstand und arbeiten uns wieder zurück. Das ist das, was die Mannschaft aktuell ausmacht und deshalb haben wir auch verdient gewonnen.“

