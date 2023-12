VfB Stuttgart gegen FC Augsburg: Die Hoeneß-Tabelle: Abbild eines außergewöhnlichen Aufschwungs

1 Unter ihm ging es seit April nach oben: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Foto: dpa/Tom Weller

Seit seinem Amtsantritt im April stellt der VfB Stuttgart unter Sebastian Hoeneß die fünftbeste Mannschaft der Liga. Zum Jahresabschluss gegen den FC Augsburg fünf Beobachtungen zur Amtszeit des VfB-Trainers.









Sie ist keine echte Tabelle und hat im Grunde genauso wenig Bedeutung wie Heimtabellen, Auswärtstabellen, ewige Tabellen oder was es sonst an Spezial-Ranglisten gibt. Eine schöne Spielerei ist sie allemal: die Hoeneß-Tabelle. Also die Rangfolge der Fußball-Bundesliga, seitdem der aktuelle Coach des VfB Stuttgart den damaligen Tabellenletzten im April dieses Jahres übernommen hat. Rechnet man alle Spiele (ohne die Relegation) zusammen, dann belegt der VfB vor dem letzten Bundesliga-Spiel des Jahres gegen den FC Augsburg an diesem Mittwoch (20.30 Uhr) Platz fünf. Dazu fünf Beobachtungen.