VfB Stuttgart gegen FC Augsburg: Auch Sandro Wagner findet Chris Führich wieder gut

Der Stuttgarter Offensivspieler kehrt mit neuer Energie zu alter Stärke zurück. Das ist auch dem gegnerischen Trainer nicht verborgen geblieben.
Chris Führich bringt wieder Schwung. Wie zuletzt nach seiner Einwechslung gegen Feyenoord Rotterdam, als er das Tor durch Deniz Undav zum 2:0-Endstand vorbereitete. Im Sprint war der Fußballprofi des VfB Stuttgart fast vom eigenen Strafraum über die rechte Seite nach vorne gelaufen, hatte nach dem Pass von Jamie Leweling die Übersicht behalten und Undav bedient.