Nach dem 2:3 des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.















Stuttgart - Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfing der VfB Stuttgart das Team von Eintracht Frankfurt – und musste einen weiteren herben Dämpfer hinnehmen. Am Ende hieß es 2:3 für die Hessen – und der Club aus Cannstatt verliert so langsam den Anschluss an das rettende Ufer.

Nach der Begegnung am Samstag in Bad Cannstatt haben sich die beteiligten Akteure geäußert. Wir tragen die Stimmen zum Spiel zusammen.

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo: „Wir haben viel zu viele einfache Fehler gemacht. Nach Standardsituationen wurde es ungemütlich. Ich bin sehr unzufrieden und unglücklich mit dem Spiel und dem Ergebnis – aber wir machen weiter.“

Frankfurt-Coach Oliver Glasner: „Wir sind wahnsinnig froh über die ersten drei Punkte im Jahr 2022. Ich kann der Mannschaft für ihren Einsatz und Willen nur ein großes Kompliment machen. Der Sieg tut uns allen sehr gut.“

VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic: „Die Enttäuschung ist groß nach diesem Spiel. Uns sind zu viele vermeidbare Fehler unterlaufen – auch mir. Wir bekommen zwei Tore nach Standards, wobei wir gerade beim zweiten eigentlich darauf vorbereitet sein müssen. Wir kommen noch einmal zurück, was uns auch in der Vergangenheit ausgezeichnet hat. Und dann bekommen wir ein solch blödes Gegentor. Danach hat es Frankfurt klug gemacht, indem sie mit Ilsanker und Hinteregger zwei große Spieler eingewechselt haben. Wir haben es nicht geschafft, noch einmal zurückzukommen. Wir befinden uns in einer schwierigen Situation, aus der wir uns herauskämpfen müssen.“

VfB-Abwehrchef Waldemar Anton: „Wir sind alle enttäuscht nach diesem Spiel, für das wir uns viel vorgenommen hatten. Das Positive ist, dass wir nach dem 0:1 und dem 1:2 zwei Mal zurückgekommen sind. Uns sind aber einfach zu viele Fehler unterlaufen, so gewinnt man keine Spiele. Das darf uns nicht passieren. Dennoch dürfen wir nun den Kopf nicht hängen lassen, müssen weiter Gas geben, fokussiert in die nächsten Spiele gehen und dürfen keine Minute abschalten.“

VfB-Vorstandschef Thomas Hitzlsperger: „Wir haben keine Topform erreicht. Die Mannschaft hadert mit der Tabellensituation. So reicht es nicht. Wenn wir so weitermachen, bekommen wir massive Probleme.“

