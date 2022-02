12 Konstantinos Mavropanos erwischte gegen Eintracht Frankfurt einen schwarzen Tag. Foto: Baumann

Wie lassen sich die teils haarsträubenden Abwehrfehler des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt erklären – und wie abstellen?















Stuttgart - Fehlpässe am eigenen Strafraum, halbherzige Klärungsversuche, fehlende Zuordnung bei Eckbällen. Dazu permanente Unsicherheiten, Querschläger und ein Torwart, der bei zahlreichen hohen Bällen auf der Linie kleben blieb. Die Defensivleistung des VfB Stuttgart bei der 2:3-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt war ein Panoptikum an Pannen. Höhepunkt: Eine verunglückte Rückgabe von Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos konnte Torhüter Florian Müller gerade noch per Kopf zur Ecke klären.