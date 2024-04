12 Grübelt über seine Startformation: Sebastian Hoeneß. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart tritt am 29. Spieltag der Bundesliga vor vollem Haus gegen Eintracht Frankfurt an. Wie in der Vorwoche ist die personelle Lage beim VfB ein Thema. Der Trainer berichtet über Kopfschmerzen.









Link kopiert



Bei personellen Engpässen sagen Trainer ja gerne, dass sich ihre Mannschaft gewissermaßen „von alleine“ aufstellt. Sebastian Hoeneß ist da anders. Vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt an diesem Samstag (18.30 Uhr/Liveticker) in der MHP-Arena fallen wie schon in der Vorwoche beim BVB fünf Spieler aus. Vor dem Dortmund-Spiel sprach Hoeneß noch von „kreativen Lösungen“, die er finden wolle.