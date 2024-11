VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: Deniz Undav – spielt er oder spielt er nicht?

1 Das nächste Spiel im Visier: Deniz Undav vom VfB Stuttgart will gerne gegen Eintracht Frankfurt dabei sein – aber reicht die Zeit nach einer Verletzung? Foto: Baumann/Volker Müller

Der Schlüsselspieler droht an diesem Sonntag wegen einer Zerrung auszufallen. Das wirkt sich nicht nur auf die Taktik der Stuttgarter aus.









Link kopiert



Sebastian Hoeneß gibt sich geduldig. Was soll der Trainer des VfB Stuttgart auch anderes tun? Noch dauert es bis zum nächsten Pflichtspiel an diesem Sonntag (17.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt – und die Frage nach dem Einsatz von Deniz Undav ist in diesem Moment schlichtweg nicht seriös zu beantworten. Also versucht es Hoeneß erst gar nicht, eine medizinische Prognose zu wagen. „Wir müssen abwarten. Wenn’s was wird mit ihm, dann wird es eine Punktlandung“, sagt der 42-Jährige.