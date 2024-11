VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: „An alle Fans die vorzeitig gegangen sind – bitte kommt nie wieder“

1 Einge VfB-Fans verpassten die fulminante Aufholjagd des VfB und den vermeintlichen Ausgleichstreffer. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Gerhard Schultheiß

Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt verlassen einige VfB-Fans beim Stand von 0:3 vorzeitig die MHP-Arena. Das geht anderen VfB-Anhängern gehörig gegen den Strich.









Link kopiert



Um ein Haar hätten viele VfB-Fans am Sonntag eines der größten Comebacks ihres Vereins in den vergangenen Jahren verpasst. Denn zahlreiche Brustring-Anhänger hatten die Stuttgarter MHP-Arena bereits verlassen, als Chris Führich in der 97. Minute den vermeintlichen 3:3-Ausgleich nach zwischenzeitlichem 0:3-Rückstand erzielte, der wegen Abseits dann doch noch von Schiedsrichter Felix Zwayer einkassiert wurde.