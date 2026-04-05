VfB Stuttgart gegen Dortmund: Unschöne Szenen nach den BVB-Toren – Hoeneß übt Kritik

Provokationen, Rudelbildungen, Gegenstände auf dem Rasen: Die Schlussphase sorgte für Gesprächsstoff. Der VfB-Trainer hat dazu eine klare Meinung, auch die Dortmunder äußern sich.
In der Nachspielzeit kochten die Emotionen hoch. Zwei späte Tore sorgten für ein unerwartetes Finale im Topspiel und brachten Borussia Dortmund doch noch einen 2:0-Sieg beim VfB Stuttgart, was die BVB-Profis nach ihren Treffern vor der Cannstatter Kurve bejubelten. Das wiederum versetzte die VfB-Fans in Aufruhr: Mehrere Anhänger kletterten in den Innenraum, ein Stuhl flog aufs Spielfeld, wo es auch zu Rudelbildungen zwischen Spielern beider Mannschaften kam. Wenige Minuten später hatte sich das Ganze wieder beruhigt, Thema waren die Szenen nach Abpfiff dennoch.