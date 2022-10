1 Der GDL-Streik bei der SWEG führt zu Behinderungen im Zugverkehr. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die Anreise zum VfB-Spiel stellt so manchen Fan Woche für Woche vor Herausforderungen. Während vergangenen Sonntag das letzte Wasenwochenende mit gleichzeitigem Fußballspiel für Autofahrer zur Geduldsprobe wurde, trifft es dieses Mal die mit der Bahn anreisenden Anhänger aus der Region. Der Grund: Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) hat am Freitag einen mehrtägigen Streik bei der landeseigenen Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) und deren Tochter SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS) gestartet. Die Gewerkschaft hatte am Donnerstag dazu aufgerufen, von Freitag (2 Uhr) bis Montag (2 Uhr) die Arbeit niederzulegen.

Neben Problemen bei den Zollern-Alb-Bahnen wurden massive Einschränkungen bei der Konzerntochter SBS im Stuttgarter Netz/Neckartal angekündigt, so auf den Strecken zwischen Tübingen und Heilbronn oder Stuttgart nach Karlsruhe.

Strecke zwischen Nürtingen und Tübingen voll gesperrt

Einschränkungen gab es am Samstag insbesondere für die VfB-Fans und andere Reisende bei der Anreise aus Richtung Tübingen/Reutlingen. Aufgrund von Bauarbeiten verkehren die Züge der SWEG Bahn Stuttgart nicht regulär. Die Bahnstrecke zwischen Nürtingen und Tübingen Hbf ist noch bis zum 4. November voll gesperrt. Es kommt zu Ausfällen und Fahrplanabweichungen. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) wurde eingerichtet.

Fahrgäste sollten sich frühzeitig über ihre Verbindungen informieren, Auskünfte sind über sweg.de, bwegt.de, bahn.de oder im DB-Navigator zu finden.