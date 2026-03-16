VfB Stuttgart gegen den FC Porto: Warum die Zuversicht trotz Rückstand groß ist

Der VfB zeigt beim 1:0 gegen RB Leipzig Qualitäten, auf die es auch am Donnerstag in der Europa League ankommen wird.
Fällt in einem Spiel genau ein Tor, ist die Frage nach dem Man of the Match oft schnell beantwortet. Und, kein Zweifel: Natürlich hatte auch beim 1:0 des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig Deniz Undav als Siegtorschütze einen entscheidenden Anteil am Erfolg. Zugleich aber war die Sache an diesem Fußballabend gar nicht so eindeutig. Mehrere Stuttgarter bewarben sich mit ihrer Leistung um die inoffizielle Auszeichnung des Schlüsselspielers – Angelo Stiller hatte gleich mehrere ausgemacht. „Die drei hinten“, sagte der Mittelfeldakteur, „haben es weltklasse gemacht.“