VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg: „Einmal und nie wieder“ – was Undav vor dem Siegtor dachte

Der Stürmer äußert sich zum kuriosen, ganz anders geplanten Treffer und betont: „Glück gehabt.“ Zu seinem ersten Tor des Tages hat er dagegen eine komplett andere Meinung.

Dieser Moment ließ die Stimmung in der MHP-Arena überschwappen. Von der Strafraumgrenze gelang Deniz Undav für den VfB Stuttgart der 3:2-Siegtreffer gegen den FC Augsburg (80.) – und das auf durchaus kuriose Weise: Sein Schlenzer senkte sich per Bogenlampe mittig ins Tor, FCA-Torhüter Finn Dahmen war auf dem Weg in die von ihm aus gesehen linke Ecke und reagierte nicht einmal.

Sandro Wagner über Finn Dahmen: „An einem guten Tag hat er den“ Geplant war das alles eigentlich ganz anders, wie Undav im Anschluss berichtete. „Ich habe im letzten Moment umgeschaltet und versucht, in die kurze Ecke zu schießen – habe den Ball dann aber nicht richtig getroffen“, sagte der VfB-Stürmer. Dann habe er schlichtweg Glück gehabt, „dass ich den Ball mit der Pike getroffen habe und er so eine komische Flugkurve gehabt hat. Der Torwart hat halt spekuliert. Glück gehabt.“

Finn Dahmen und Deniz Undav standen am Sonntag im Fokus. Foto: Baumann

Völlig von Schuld freisprechen wollte der Augsburger Trainer Sandro Wagner seinen Schlussmann dabei nicht. Zwar sei Dahmen die Sicht verdeckt gewesen – aber: „An einem guten Tag hat er den“, so Wagner, der jedwede allgemeine Diskussion zugleich im Keim erstickte. „Er hat uns auch schon viele Sachen gehalten, wir brauchen nicht über Finn diskutieren.“ Für Undav jedenfalls steht fest, dass sich ein solch kurioses Tor so schnell nicht wiederholen dürfte. „Einmal und nie wieder“ falle so ein Treffer. „Oder vielleicht beim hundertsten Versuch wieder.“

Sehr viel zufriedener war Undav dagegen mit seinem ersten Treffer des Tages, als er per Kopf in die linke Ecke abschloss nach einer Flanke von Bilal El Khannouss. „Das war ein schwieriges Tor. Den mache ich gut, sehr gut sogar“, so Undav, „der kommt gefühlt als Bogenlampe. Da noch Kraft anzuwenden, das war meiner Meinung nach ein Qualitätstor.“ Und eines, was wie der späte Siegtreffer auch maßgeblich zum Heimerfolg betrug.