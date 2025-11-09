VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg: 3:2-Sieg – Der VfB dreht das Spiel

Zweimal gerät der VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg in Rückstand – doch dann dreht das Team das Spiel und gewinnt zuhause mit 3:2.
Mit einem Doppelpack von Deniz Undav hat der VfB Stuttgart am Sonntagabend sein Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 3:2 gewonnen. Der dauerbeschäftigte VfB hat in der Bundesliga damit den Sprung auf einen Champions-League-Platz geschafft. Nach dem fünften Sieg im fünften Heimspiel geht der VfB mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenzweiten RB Leipzig in die Länderspielpause.