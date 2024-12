VfB Stuttgart gegen den 1. FC Union Berlin: Champions-League-Falle? Was der VfB besser macht als Union Berlin

1 Der VfB holte im Sommer 2024 Jeff Chabot vom 1. FC Köln, der 1. FC Union Berlin lockte ein Jahr zuvor Leonardo Bonucci von Juventus Turin. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch, afp

Der 1. FC Union Berlin stürmte 2023 in die Champions League – und stürzte in der Liga ab. Der VfB Stuttgart erreichte 2024 die Königsklasse. Warum es dem Club besser ergeht als den Berlinern vor einem Jahr.









Wenn der VfB Stuttgart und der 1. FC Union Berlin an diesem Freitagabend (20.30 Uhr/Liveticker) den 13. Spieltag dieser Saison in der Fußball-Bundesliga eröffnen, ist das ein tabellarisches Nachbarschaftsduell. Der VfB ist mit 17 Punkten Neunter, die Berliner haben lediglich einen Punkt weniger und liegen auf Rang elf. Ein trautes Bild – das es in der vergangenen Saison so nicht gab. Im Dezember 2023 wäre ein Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften ein Duell der Gegensätze gewesen.