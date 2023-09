Der VfB Stuttgart stellt sich auf ein unangenehmes Heimspiel gegen den Vorletzten SV Darmstadt 98 an diesem Freitag (20.30 Uhr/Liveticker) ein. „Das wird eine große Herausforderung“, sagt Trainer Sebastian Hoeneß, der den ersten Punktgewinn der Lilien in dieser Saison beim 3:3 in der Vorwoche gegen Borussia Mönchengladbach genau registriert hat: „Jetzt hat auch der letzte gesehen, dass es viele gute Gründe gibt, warum Darmstadt in der Bundesliga spielt.“ Die Marschroute: Sein Team müsse zunächst das aggressive Spiel des Gegners annehmen, um dann die eigenen spielerischen Stärken zum Tragen zu bringen.

Schon bei einem Unentschieden würde der VfB zumindest über Nacht die Tabellenspitze der Bundesliga übernehmen. Personell sieht es laut Hoeneß „sehr erfreulich“ aus: Er kann auf denselben Kader wie zuletzt beim 3:1-Sieg bei Mainz 05 zurückgreifen und hat auch wenig Anlass für Veränderungen. Ungebrochen ist zudem der Andrang der Fans: Der Heimbereich der MHP-Arena ist abermals ausverkauft – zum dritten Mal in Folge. „Ich mag Abendspiele zuhause sehr gerne“, sagt Hoeneß, „einfach aufgrund der Atmosphäre mit Flutlicht. Da freue ich mich tierisch drauf.“

