1 Am Freitag wird beim VfB-Heimspiel am Einlass nicht nur das Ticket kontrolliert – sondern in manchen Fällen auch der Promillewert. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Seit dieser Saison gelten beim VfB Stuttgart strengere Regeln in Sachen Alkohol. Wie wird rund um das Stadion kontrolliert? Und welche Konsequenzen drohen?











Link kopiert



Es wird voll am Freitag in Bad Cannstatt. Nachmittags öffnet der Wasen, abends steht um 20.30 Uhr (Liveticker) das ausverkaufte Bundesliga-Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den SV Darmstadt 98 mit rund 55 000 Zuschauern an. Und die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt: Nicht wenige Fans verbinden den Wasen- mit dem Stadionbesuch. Anders als zuletzt ist nun aber beim VfB eine strengere Promillegrenze in Kraft: Der Verein hat sie vor dieser Saison von 1,4 auf 1,0 gesenkt – und wird auch am Freitagabend wieder kontrollieren. Die wichtigsten Fragen und Antworten.