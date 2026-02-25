VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow: Tausende Schotten reisen nach Stuttgart – „friedliches Fußballfest“ erwartet

Warum die Partie zwischen dem VfB und Celtic Glasgow an die EM 2024 erinnert – und verspricht, ein Fußballfest zu werden. Der VfB hat das Gästekontingent sogar ein wenig erhöht.

Im Sommer 2024 waren die Schotten zu Gast in Stuttgart. Es war der letzte Gruppenspieltag der Fußballeuropameisterschaft und es ist nicht vermessen zu behaupten, dass die Partie zwischen Ungarn und besagten Schotten (Endstand 1:0) eines der schlechtesten Fußballspiele war, welches die MHP-Arena in den vergangenen Jahren erlebt hat.

Warum wir auf den Sommer 2024 zurückblicken? Nun, an diesem Donnerstag ist mal wieder schottischer Fußball-Alarm in Stuttgart angesagt. Am frühen Abend (18.45 Uhr) tritt Celtic Glasgow beim VfB an. Und ähnlich wie damals ist die sportliche Ausgangslage für die tapferen, aber spielerisch limitierten Bravehearts ziemlich aussichtslos. 1:4 ging das Hinspiel verloren. Das Erreichen des Achtelfinals der Europaleague dürfte für den VfB nur Formsache sein.

Schottische Fans 2024 in Stuttgart Foto: dpa

Was die Celtic-Fans aber kaum von einem Trip nach Germany abhalten wird. Rund 3000 werden erwartet, damit wäre das Gästekontingent im Stadion ausgeschöpft. 3000 sind eine ganze Menge – aber kein Vergleich zu 2024 und kein Anlass für Hochrisikoszenarien. Ganz im Gegenteil: Die Stuttgarter Polizei gibt sich hoch entspannt. „Wir rechnen mit einem friedlichen Fußballfest“, heißt es auf Anfrage. Den Anhängern wurde ein Fan-Marsch vom Bahnhof Untertürkheim über die Benzstraße zum Stadion angeboten.

3000 Fans aus Glasgow werden erwartet

Zentraler Treffpunkt wird wie schon bei der EM der Biergarten von Festwirtin Sonja Merz im Schlossgarten sein. Merz ist vorbereitet. Angesichts von prognostizierten knapp 20 Grad wird sie die Biergarten-Saison frühzeitig eröffnen. Der zahlreiche Besuch von der Insel passt da perfekt. „Wir rechnen mit 1000 bis 1500 schottischen Fans“, sagt Merz, „und wir heißen sie herzlich willkommen.“

Mit Problemen oder gar Randale rechnet niemand. Allenfalls mit vielen leergetrunkenen Bierfässern. Viele der Glaswegians werden schon am Mittwochabend in Stuttgart eintreffen. Nach Angaben des VfB haben die Celtic-Anhänger der kompletten Gästebereich samt Oberrang zur Verfügung gestellt bekommen und damit mehr, als es die Uefa-Richtlinien vorsehen (fünf Prozent an Gästekontingent). So war es auch beim Hinspiel in Glasgow.