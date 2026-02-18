VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow: So lief das letzte Duell im Uefa-Cup 2003

In den Play-offs der Europa League trifft der VfB Stuttgart auf Celtic Glasgow. 2003 gab es dieses Duell schon einmal – mit dem besseren Ausgang für die Schotten.
Kevin Kuranyi, Alexander Hleb, Fernando Meira und Timo Hildebrand. Nur vier der Namen, die 2003 für den VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow auf dem Platz standen. Am Donnerstagabend (21 Uhr/Liveticker) kommt es in den Play-offs der Europa League zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine. Im bislang einzigen Duell vor über 20 Jahren blieben die Schotten siegreich.