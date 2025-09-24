VfB Stuttgart in der Europa League: Chema – ist der junge Stratege bereits eine Dauerlösung?

Der Mittelfeldspieler tritt selbstbewusst, aber nicht fehlerfrei auf. Gegen Celta Vigo spricht aber wieder vieles für einen Einsatz des Spaniers an diesem Donnerstag.

Natürlich ist es nur eine nette Spielerei, Fußballprofis ihre persönliche Traumelf zusammenstellen zu lassen. Denn meist kommen ja Mannschaften heraus, die so in der Realität nie auf dem Platz stehen würden. Zu sehr von Emotionen und Erlebnissen aus Kinder- und Jugendtagen sind diese Dreamteams bestimmt. Häufig sind auch Stars dabei, die unterschiedlichen Spielergenerationen angehören. Und nicht selten wären die Aufstellungen jedem Trainer dieser Welt zu offensiv. Chema Andrés vom VfB Stuttgart bildete da keine Ausnahme bei seiner Auflistung im Stadionmagazin der vergangenen Woche – und doch fällt beim Blick auf das zentrale Mittelfeld auf: Der 20-Jährige hat in Sergio Busquets und Xabi Alonso gleich zwei Spieler aufgeführt, mit denen er selbst gerne verglichen wird. Der dritte große spanische Stratege an den Chema aufgrund seiner Statur, Spielweise oder seines in die Hose gesteckten Trikots angeblich erinnert, ist Rodri.

Keine Frage. Diese Vergleiche sind alle zu groß. Chema steht erst am Anfang seiner Karriere, während das genannte Trio aktuell über Weltformat verfügt (Rodri) oder sogar die goldene Generation der Furia Roja an zentraler Stelle mitgeprägt hat (Xabi Alonso und Sergio Busquets). An Potenzial mangelt es dem jungen Neuzugang jedoch nicht. „Er braucht noch Zeit und die werden wir ihm auch geben“, sagt der Trainer Sebastian Hoeneß, „aber ich bin mir sicher, dass er seinen Weg gehen wird. Er ist sehr aufgeräumt.“

Zum Spitzenspieler will Chema in Stuttgart reifen und hat es nach wenigen Wochen in einem fremden Land geschafft, VfB-Kapitän Atakan Karazor erst einmal aus der Startelf zu verdrängen. Das spricht für eine schnelle Anpassung. Sportlich wie menschlich. Nun ist davon auszugehen, dass der spanische Juniorennationalspieler gegen Celta Vigo an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) in der Europa League wieder an der Seite von Angelo Stiller auf der Doppelsechs agiert – gegen das Team aus seinem Heimatland. Mehr ist daraus jedoch nicht abzuleiten. Chema befindet sich mitten in einer Entwicklung. Auch, wenn er phasenweise so auftritt, als ob er nicht erst drei Bundesliga-Einsätze hinter sich hätte, sondern bereits dreihundert.

Angelo Stiller ist auf der Doppelsechs gesetzt. Foto: Baumann

Selbstbewusst, aber nicht respektlos. Ballsicher, aber nicht fehlerlos. Auf bereits hohem Niveau, aber noch Schwankungen unterworfen. So lässt sich Chemas Wirken auf dem Feld umschreiben. Denn trotz seiner Jugend spricht, gestikuliert und dirigiert er bereits viel. „Das gibt mir Sicherheit und Ruhe“, erzählt Chema. So sei er direkt im Geschehen. Zumal ihn erfahrene Kräfte wie Jeff Chabot auffordern, genau das zu tun. In einem Mix aus Englisch, Spanisch und Deutsch macht sich das Mittelfeldtalent verständlich. Mit guter Technik, einem Gespür für Räume und passendem Timing für Vertikalpässe präsentiert er sich zudem.

Doch bei allem Lob gab es bei seinem Startelfdebüt gegen den FC St. Pauli (2:0) ebenso Fehlpässe und Momente, in denen er sich den Ball klauen ließ. Nachlässigkeiten, die Folgen haben können. An Selbstkritik mangelt es Chema aber nicht. In einem Atemzug mit seinem ersten Bundesligator gegen Borussia Mönchengladbach erwähnt der Junge aus Valencia gerne den verschossenen Elfmeter im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig. Die Tendenz zeigt dennoch klar nach oben. „Der VfB setzt auf junge Spieler, bringt sie auf das nächsthöhere Niveau und ist zugleich international konkurrenzfähig“, nennt Chema die Gründe für den Wechsel aus der Nachwuchsabteilung von Real Madrid nach Stuttgart. Er verspricht sich den baldigen Durchbruch – und die Königlichen haben ihn weiter im Blick. Zumindest haben sie sich eine Rückkaufoption gesichert, für angeblich 13,5 Millionen Euro.

Doch erst einmal glaubt der VfB von den Leistungen profitieren zu können. Drei Millionen Euro haben die Stuttgarter für Chema bezahlt, der sich schon während der U-19-EM im vergangenen Jahr auf die weiß-rote Wunschliste gespielt hatte. Mehrere Scouts beobachteten und bewerteten den Mittelfeldspieler beim Turnier in Nordirland – und der spätere Europameister wusste sie mit seinem Profil zu überzeugen. 1,90 Meter groß, technisch versiert und beweglich. Daraus ergibt sich das Potenzial, das nun ausgeschöpft werden soll. „Wir dürfen aber nicht vergessen, dass er noch jung ist und lernen muss“, sagt Hoeneß. Die ersten Erfolgserlebnisse helfen dabei. Wie sein Treffer gegen Gladbach. Der wird ihm ewig in Erinnerung bleiben. Weshalb das Bild über den Jubel darüber groß gerahmt und in der neuen Wohnung in Stuttgart aufgehängt werden soll.