8 Auch Alexander Nübel (Mitte) stieg nach der Partie auf den Zaun. In der Bildergalerie sehen Sie weitere Eindrücke der emotionalen Party nach Spielende. Foto: imago/Hartenfelser

Nach dem Sieg gegen Gladbach feiert der VfB im Stadion überschwänglich die Vizemeisterschaft – wobei mehrere Spieler ungewohnte Rollen und Talente zeigen. Welche Lieder liefen? Wer war auf dem Zaun? Ein Blick auf eine besondere Fete.









Der VfB Stuttgart hat in dieser Erfolgssaison schon viele spezielle Momente erlebt. Und doch: Der Abschluss hatte nochmals eine besondere Note, ausgelöst durch einen Überschwang an Emotionen nach der doch noch erreichten Vizemeisterschaft in der Schlussphase. Den Ton für die Party im Anschluss auf dem Rasen gab dabei der sonst so kontrollierte Cheftrainer Sebastian Hoeneß höchst selbst vor, der am Mikro alle Zurückhaltung ablegte, ja regelrecht hinein brüllte. „Wir spielen gemeinsam Champions League, verdammte Scheiße.“ Was folgte, war tosender Jubel. Mindestens so laut wie bei einem Tor, eher lauter.