VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach: So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

12 Sebastian Hoeneß will die Gladbacher auf Abstand halten. Mit welchen Spielern? In der Bildergalerie blicken wir auf die wahrscheinliche Startelf. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der Stuttgarter Trainer fordert von seinem Team einen Kraftakt gegen einen spielstarken Gegner – und muss auf zwei gelbgesperrte Profis verzichten. Wir blicken auf die voraussichtliche Anfangsformation.









Link kopiert



Die Pause ist kurz, der Blick aber geht nach vorne: Drei Tage nach dem Aus in der Champions League will der VfB Stuttgart nochmals alle Reserven mobilisieren, wenn an diesem Samstag (15.30 Uhr) Borussia Mönchengladbach in Bad Cannstatt gastiert. „Wir wollen über einen richtigen Kraftakt ein gutes Spiel machen und die Gladbacher fernhalten“, sagt Trainer Sebastian Hoeneß über das direkte Duell um die internationalen Plätze. Die Borussen liegen derzeit fünf Punkte hinter dem viertplatzierten VfB. „Es wird ein anspruchsvolles Spiel gegen einen Gegner, der fußballerisch Qualität besitzt“, so der Stuttgarter Trainer. Beim 3:1-Sieg seiner Mannschaft in der Hinrunde sei es ein Duell auf Augenhöhe gewesen, das erwarte er nun erneut.