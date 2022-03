11 So was hat man lange nicht geseh’n: VfB-Profis hüpfen vor der Kurve. Foto: Baumann

Spieler und Fans des VfB Stuttgart feiern den 3:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach ausgelassen – doch klar ist eins: Der Dreier war nur ein erster Schritt.















Stuttgart - Borna Sosa hatte ein paar Minuten nach dem Schlusspfiff noch Luft und Kraft für eine kurze Kampfansage am Spielfeldrand, was nach diesen 90 Minuten ein bisschen überraschte. Denn vorher hatte der Linksverteidiger eine kraftraubende Kampfansage nach der anderen geliefert – auf dem Platz. Total verausgabt hatte sich der Kroate, der rauf und runter lief in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach, manchmal auch kreuz und quer. Er warf sich in die Bälle, und wenn er ihn am Fuß hatte, kam meist etwas Gutes dabei heraus – eine Flanke etwa, ein energisches Durchsetzen, ein Dribbling oder auch eine Vorlage wie beim 3:2-Siegtreffer durch Stürmer Sasa Kalajdzic. Überragend auf allen Ebenen war der Sosa-Auftritt auf dem Platz. Klar waren seinen Ansagen daneben nach dem Befreiungsschlag.