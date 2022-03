10 Giovane Elber, Fredi Bobic und Krassimir Balakov (von links) waren am 26. Oktober 1996 gegen Gladbach nicht zu stoppen. Foto: imago images

Spiele zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach sorgten schon oft für Gesprächsstoff – wie im Herbst 1996, als sich die Schwaben im Daimler-Stadion in einen wahren Rausch spielten.















Stuttgart - Kaum ein Duell gab es im deutschen Fußball öfter als das zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach.

Zum hundertsten Mal treffen die beiden Traditionsclubs an diesem Samstag (18.30 Uhr/Liveticker) in der Bundesliga aufeinander. Die Bilanz in den bisherigen 99 Duellen ist dabei für den VfB eine positive – mit 40 Siegen, 30 Unentschieden und 29 Niederlagen.

Vor allem in den Neunzigerjahren hatte der VfB gegen die Fohlen oft das bessere Ende für sich – so wie am 26. Oktober 1996, als das magische Dreieck im Neckarstadion sehr zur Freude von VfB-Trainer Joachim Löw fast nach Belieben wirbelte: Fredi Bobic, Giovane Elber und Krassimir Balakov sorgten mit ihren fünf Toren fast im Alleingang für einen 5:0-Kantersieg, auf den wir in unserer Bildergalerie zurückblicken. Viel Spaß beim Durchklicken!