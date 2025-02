Erst raus aus der Champions League, jetzt ein herber Dämpfer in der Bundesliga: Der VfB Stuttgart hat im Kampf um die Europapokalplätze die zweite Niederlage nacheinander kassiert. Durch einen späten Treffer von Nationalspieler Tim Kleindienst (82.) unterlag die Mannschaft von Sebastian Hoeneß Borussia Mönchengladbach 1:2 (0:1).

Die Gäste waren in einem munteren Spiel zunächst durch Nathan Ngoumou (25.) in Führung gegangen. Nico Elvedi erzielte durch ein Eigentor den Ausgleich (49.).

Stuttgart, das stark verändert und dadurch mit der jüngsten Startelf in der Amtszeit von Hoeneß auflief (24,4 Jahre), behauptete dennoch zunächst den vierten Tabellenplatz, spürt aber zunehmend den heißen Atem der Verfolger im Rennen um die erneute Champions-League-Teilnahme. Die guten Gladbacher liegen nur noch zwei Punkte zurück und haben zu Platz sechs aufgeschlossen.

Hoeneß warnte vor Kleindienst

„Das wird eine große Aufgabe heute“, sagte Hoeneß vor dem Spiel mit Blick auf die Enttäuschung über das Aus in der Champions League, „das wird einen Kraftakt benötigen, und das beginnt im Mentalen.“ Der VfB-Trainer hatte zudem vor Kleindienst gewarnt, es war allerdings oft Ngoumou, über den das Spiel der Borussia in der Offensive lief.

Nach einem abwechslungsreichen Beginn war es dann prompt der Franzose, der die Führung erzielte: Nach einem schönen Pass von Julian Weigl spitzelte er den Ball an Alexander Nübel vorbei. Der oft verletzte Ngoumou stand erstmals seit Ende September in der Startelf, der Treffer war sein erster in dieser Saison.

Stuttgart hatte sich bis dahin leichte Feldvorteile erspielt, tat sich allerdings schwer, erst recht nach dem Rückstand. Zum Ausgleich kam der bemühte VfB dank der unfreiwilligen Mithilfe der Borussia. Nick Woltemade hatte zunächst im Strafraum den Ball in den Lauf von Jacob Bruun Larsen gelegt, dessen Hereingabe in den Fünfmeterraum schob Elvedi dann ungewollt ins eigene Tor.

Mit dem Unentschieden wollte sich allerdings keine der beiden Mannschaften zufriedengeben, beide besaßen Chancen auf den Siegtreffer. Ngoumou scheiterte an Nübel, der sein 50. Bundesligaspiel bestritt (68.), ebenso Kleindienst (75.). Auf der anderen Seite brachte der eingewechselte Chris Führich den Ball nicht am Gladbacher Torhüter Moritz Nicolas vorbei (72.) - Kleindiensts Treffer zählte nach der Abseits-Überprüfung durch den VAR.