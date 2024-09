VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: Serhou Guirassy und Waldemar Anton – die spezielle Rückkehr

1 Sind jetzt für den BVB am Ball: Serhou Guirassy (li.) und Waldemar Anton. Foto: imago//David Inderlied

Das Duell des VfB gegen Borussia Dortmund steht im Zeichen des ehemaligen Stuttgarter Torjägers und des ehemaligen Stuttgarter Kapitäns. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß sagt, dass die Freundschaft bis zum Schlusspfiff ruhen werde.









Wer im Fokus steht an diesem Sonntag in der Stuttgarter Arena? Da gibt es mit Blick auf beide Lager keine Frage. Die Rückkehr von Serhou Guirassy und Waldemar Anton an die alte Wirkungsstätte elektrisiert die Massen – und beschäftigt die Beteiligten beider Clubs. „Sie sind keine 18-Jährigen, bei denen das was auslösen könnte“, berichtete Trainer Nuri Sahin, der Trainer von Borussia Dortmund. Sebastian Hoeneß, Sahins Kollege aufseiten des VfB Stuttgart wiederum sagte, dass die Freundschaft mit Guirassy und Anton bis zum Schlusspfiff ruhen werde, „danach werden wir aber sicher noch das eine oder andere Wort wechseln.“