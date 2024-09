Am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga spielte der VfB Stuttgart gegen das Team von Borussia Dortmund. Der VfB schoss Dortmund nach allen Regeln der Fußballkunst ab und auch in der Höhe verdient mit 5:1 aus dem Stadion. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir wollten sehr scharf in das Spiel gehen. Das haben wir uns fest vorgenommen. Genau diesen Einstieg haben wir gebraucht, das ist uns gelungen und war am Ende auch die Basis für dieses herausragende Spiel. Wir haben quasi nichts zugelassen und unsere Chancen genutzt. Wie die Mannschaft die Dortmunder Hoffnungen nach dem Anschlusstreffer gleich wieder erstickt hat, da muss ich ihr ein großes Kompliment machen. Wir konnten nach dem Erlebnis in Madrid einen klaren Cut machen, hatten einen Tag frei. Das hat uns geholfen, wieder zu regenerieren und neu zu fokussieren. Wir können Selbstvertrauen und Selbstverständnis aus diesem Spiel ziehen.“

BVB-Trainer Nuri Sahin: „Von der ersten bis zur letzten Minute absolut verdient vom VfB. Auch in der Höhe ist der Stuttgarter Sieg komplett verdient. Wir waren absolut nicht auf der Höhe, haben keine Zweikämpfe gewonnen. So darf man nicht auftreten. Es hatte sich im Vorfeld nicht angedeutet. Man kann jetzt Millionen Ausreden finden, aber keine gilt. Jetzt bleibt uns nur, dass schnell zu vergessen und nach vorne blicken.“

VfB-Spieler Jamie Leweling: „Dass wir gleich so früh 2:0 führen, war sehr wichtig. Das hat uns Sicherheit gegeben. Trotz der Pleite in Madrid war das eine Super-Woche für uns. Wir waren eine Topmannschaft, wir sind eine Topmannschaft und wir werden weiter eine sein. Heute haben wir eine Duftmarke gesetzt.“

VfB-Spieler Deniz Undav: „Ich hab Druck von meinen Mitspielern bekommen, dass ich langsam treffen muss. Ich hab im Supercup getroffen, danach in zwei Spielen nicht mehr und da kamen schon die ersten Fragezeichen und zum Glück hab ich jetzt die Dinger gemacht. Vier Spiele in Folge getroffen, heute doppelt. Aber im Endeffekt ist es wichtig, die drei Punkte mitzunehmen und das haben wir heute gemacht. Wir haben eine Reaktion gezeigt zu dem Real-Madrid-Spiel und ich bin überglücklich.

Zuhause sind wir agiler, geiler drauf, zu gewinnen und das haben wir heute gezeigt. Wir waren in allen Situationen überlegen und haben in den richtigen Momenten die Tore gemacht. Das hat Dortmund den Stecker gezogen. Nach dem 3:1 kann es immer noch kippen, aber im Endeffekt hat Enzo eine überragende Einzelaktion gemacht, El Bilal das Tor gemacht und Deckel drauf.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Das war eine Woche mit sehr vielen emotionalen Höhepunkten. Es war für uns ein wenig offen, wie die Mannschaft nach dem Spiel in Madrid den Spannungsbogen hält. Da muss man jetzt natürlich sagen, dass sie nach dem Champions-League-Spiel überhaupt keine Verdauungsprobleme hatte und heute eine herausragende Leistung gezeigt hat. Wir haben sofort ins Spiel gefunden und den Dortmundern nichts zugestanden. Der Sieg war absolut verdient.“

VfB-Ex-Spieler Sami Khedira bereits zur Halbzeit:„Das ist ein Statement vom VfB. Man sieht einen Klassenunterschied.“

BVB-Spieler Waldemar Anton: „Was soll ich sagen? Wir haben kein gutes Spiel gemacht heute. Es haben heute einfach die Basics gefehlt. Wir hatten phasenweise den Ball. Es war auch ganz ok, aber defensiv war heute nichts. Da müssen wir uns auf jeden Fall Gedanken machen, woran das gelegen hat. Wir werden das mit Sicherheit die nächsten Tage besprechen, müssen wir besprechen und so ein Spiel darf uns auf jeden Fall nie wieder passieren.

Ich hab natürlich gewusst, was auf mich zukommt. Aber ich glaub, nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass das jetzt vorbei ist, die Geschichte. Die Fans haben bekommen, was sie wollten. Nichtsdestotrotz ist das jetzt in Ordnung. Ich werde weiter vorausschauen, weitermachen. Wir werden in Dortmund das Spiel analysieren, uns nochmal zusammensetzen müssen. Ganz klar sagen, dass das kein gutes Spiel war und was nicht gut war.“

