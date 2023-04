12 Daniel Ginczek (rechts) und Berkay Özcan (links) bejubeln gemeinsam mit Torschütze Chadrac Akolo das 1:0. In unserer Bildergalerie rollen wir den Spielverlauf noch einmal auf. Foto: Baumann/Julia Rahn

Heimspiele gegen den BVB? Verliefen für den VfB zuletzt selten erfolgreich. Mit einer Ausnahme: Wir blicken auf den bislang letzten Heimsieg zurück, mit dem die Stuttgarter zugleich eine besondere Marke erreichten.









Auf den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart wartet eine anspruchsvolle Aufgabe, wenn an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) Borussia Dortmund in der Mercedes-Benz-Arena gastiert. Der zweitplatzierte BVB ist in der Fußball-Bundesliga bei zwei Punkten Rückstand der ärgste Verfolger von Tabellenführer Bayern München.

In den vergangenen Spielzeiten gab es für die Stuttgarter gegen die Schwarz-Gelben vor den heimischen Fans nicht oft etwas zu holen – mit einer Ausnahme: An einem Freitagabend im November 2017 gelang dem damaligen Aufsteiger durch Tore von Chadrac Akolo und Josip Brekalo der einzige Bundesliga-Heimsieg in den vergangenen 13 Jahren.

In unserer Bildergalerie rollen wir den emotionalen Erfolg des Teams von Trainer Hannes Wolf noch einmal auf. Viel Spaß beim Durchklicken.