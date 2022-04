14 VfB-Jubeltraube nach dem Siegtreffer von Josip Brekalo vor fast 59 000 Zuschauern in Stuttgart. Foto: imago//

Der letzte Heimsieg des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund liegt eine Weile zurück. Es war ein Freitagabend-Flutlichtspiel vor vollem Haus. Ein Rückblick.















An das letzten Flutlichtspiel an einem Freitagabend gegen Borussia Dortmund dürften sich viele Fans des VfB Stuttgart noch gut erinnern. Saison 2017/18, ein Freitagabend im November. 58 932 Zuschauer in der kochenden Arena.

Trainer Hannes Wolf gegen seinen Ex-Verein, der VfB im schicken „Kleinen Schwarzen“, dem damals wenige Tage zuvor vorgestellten „0711 Stadttrikot“ mit Camouflage-Optik. Nachdem Schiedsrichter Frank Willenborg die Partie freigegeben hatte, brannte der Rasen.

Chadrac Akolo bringt die Stuttgarter Arena früh zum Kochen

Bereits nach fünf Minuten brachte Chadrac Akolo den VfB in Führung, nutzte einen kapitalen Abstimmungsfehler zwischen Marc Bartra und Roman Bürki zur frühen Führung. Die Cannstatter Kurve ging aus dem Sattel – und trug das Team im Spielverlauf zum Sieg. Auch das zwischenzeitliche 1:1 von Maxi Philipp zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt (45.+3) brachte den VfB nicht ins Wanken.

Josip Brekalo stellte schnell den alten Abstand wieder her (51.) und die Mannen im ungewohnt schwarzen Trikot brachten die Führung über die Zeit.

