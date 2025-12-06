VfB Stuttgart gegen Bayern München: So will Sebastian Hoeneß im Südschlager spielen lassen

12 Trainer Hoeneß hat sich für eine Startformation entschieden, Sie finden jene in der Bilderstrecke. Foto: Baumann/Julia Rahn 12 Bilder - Fotostrecke öffnen Im ersten Heimspiel seit Wochen gastieren die Bayern aus München in Stuttgart. Trainer Hoeneß geht das Spiel folgendermaßen an.







Sebastian Hoeneß möchte sich vor dem Südschlager des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München keinen Illusionen hingeben. „Ich sehe keine Schwächephase“, sagte der Coach des VfB vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr) über den deutschen Fußball-Rekordmeister. „Wir messen uns dort mit den Besten, mit den wirklich Allerbesten Europas, mit den Allerbesten auf der Welt. Und das sind die schönsten Spiele. Ich glaube, wir können auch was bieten. Das ist die beste Bühne, das zu zeigen.“