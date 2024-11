VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen: Dreifaches Alu-Glück – VfB ringt dem Meister ein Remis ab

15 Intensives Spiel für den VfB Stuttgart, der aus Leverkusen einen Punkt mitnimmt. Foto: IMAGO/Vitalii Kliuiev/IMAGO/VITALII KLIUIEV

Am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart in zahlreichen Situationen Glück, dass Bayer Leverkusen aus seinen guten Gelegenheiten keine Tore macht. Am Ende steht ein torloses Remis.









In einem Topspiel der vergebenen Großchancen muss Bayer Leverkusen im Kampf um die Tabellenspitze einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Nach dem späten 2:2 vor einer Woche in Bremen verpasste der deutsche Fußball-Meister beim 0:0 gegen Vize VfB Stuttgart trotz klarer Überlegenheit und drei Alu-Treffern erneut einen Sieg in der Bundesliga.