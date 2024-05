1 Supercup-Sieger 1992 in Hannover: Guido Buchwald und der VfB. Foto: imago /Sportfoto Rudel

Nach dem Pokalsieg von Bayer Leverkusen ist klar, dass der VfB im Supercup gegen den Double-Gewinner antritt. Gespielt wird am 17. August – die erste DFB-Pokalrunde steigt für die Stuttgarter damit später als geplant.









Lang ist es her: Erstmals seit dem Meisterjahr 1992 darf der VfB Stuttgart im Supercup antreten und die neue Saison damit mit einer Titelchance beginnen. Nach dem Gewinn des DFB-Pokals von Meister Bayer Leverkusen am Samstagabend steht fest, dass der Vizemeister im Supercup am 17. August gegen den Doublesieger antritt.