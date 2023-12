VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen: So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

Für den VfB steht am Sonntag das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer an. Der Trainer ist voller Vorfreude und Respekt. Wir werfen einen Blick auf die mögliche Startelf.

Es wird ein Hundert-Prozent- Spiel. Bayer Leverkusen müsse schon die volle Leistungskraft bringen, um in der ausverkauften MHP-Arena zu punkten, davon ist Sebastian Hoeneß überzeugt. Doch auch der VfB Stuttgart bräuchte eine Topvorstellung, um am Sonntag (15.30 Uhr) im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zu bestehen. Aber: „Wir trauen es uns zu, zu Hause mit den Fans im Rücken die Leverkusener mal richtig zu ärgern“, sagt der VfB-Trainer.

Klar, die Stuttgarter wollen die Ersten sein, die das Team von Bayer-Coach Xabi Alonso in dieser Saison besiegen. Noch ist das in drei Wettbewerben keinem Gegner gelungen. Jetzt trifft der Tabellenführer aus dem Rheinland auf die Mannschaft, die ebenfalls für erfrischenden Offensivfußball steht. Der VfB geht die Begegnung nach dem Pokalsieg gegen Borussia Dortmund unter der Woche zudem gestärkt an.

„Es wird spannend zu sehen sein, ob wir in der Lage sind, die Leverkusener in Phasen zu bringen, die sie nicht kontrollieren können“, sagt Hoeneß, der weiter auf den verletzten Abwehrspieler Hiroki Ito verzichten muss. Die Gäste bangen derweil um den Einsatz von Florian Wirtz. Den Nationalspieler hat es am Sprunggelenk erwischt.