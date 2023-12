VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen: Das Puzzleteil, das dem VfB zur Spitzenmannschaft fehlt

8 Der VfB spielte stark, ließ aber auch ein entscheidendes Puzzleteil vermissen. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart hat im Spitzenspiel gegen Bayer 04 Leverkusen eine starke Leistung gezeigt, aber auch ein altbekanntes Problem offenbart. Doch das ist kein Grund, sich jetzt allzu sehr zu grämen, findet unser Redakteur Philipp Maisel.









Auch wenn es aus der aktuellen Perspektive ewig her zu sein scheint, so manch einer dürfte sich noch an die letzte Saison in der Fußball-Bundesliga erinnern. Da hatte der VfB eine ganze Reihe an Problemen und Problemchen. Und eine Baustelle, die sich durch die ganze Saison zog - die Chancenverwertung. Am Saisonende waren es rund 14 Tore unter xG bei den Schwaben. Man hatte also deutlich weniger Tore erzielt, als die statistisch errechnete Chancenqualität (Expected Goals/xG) es hergegeben hätte.