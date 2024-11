Das umkämpfte Duell zwischen dem VfB und Bergamo ist auch in den italienischen Medien ein großes Thema. Wir fassen die Stimmen zusammen.

Nach einer umkämpften Partie steht der VfB Stuttgart ohne Punkte da. Das 0:2 in der Champions League gegen Atalanta Bergamo findet auch in Italiens Presse viel Beachtung, die einen reifen Auftritt des Teams von Gian Piero Gasperini konstatiert und Torschütze Ademola Lookman lobt, aber auch ein enges Spiel sieht. Die Stimmen im Überblick.

La Gazzetta dello Sport: „Atalanta erobert Stuttgart und genießt einen großartigen Lookman. Ein nahezu perfekter Abend. Die Rauchbomben aus der Cannstatter Kurve begleiten das ganze Spiel – es ist ein Feuerwerk auf und neben dem Spielfeld in einer ersten Halbzeit, in der sich die beiden Mannschaften sehr offen gegenüberstehen. Bergamo holt drei Punkte in der MHP-Arena nach einem Auftritt von großer Autorität.“

Lesen Sie auch

Bergamo-Trainer Gian Piero Gasperini nahm mit seinem Team alle drei Punkte aus Stuttgart mit. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Tuttosport: „Ademola Lookman bricht die Pattsituation und nutzt die Vorlage von Charles De Ketelaere bestmöglich aus. Der einzige Makel des Abends für Bergamo ist die Verletzung, die sich Sead Kolasinac nach nur 13 Spielminuten zugezogen hat.“

Corriere dello Sport: „Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte entscheidet Atalanta das Spiel mit der großartigen Intuition des eingewechselten De Ketelaere, der über den rechten Flügel läuft und Lookman eine perfekte Flachflanke liefert. Die deutsche Reaktion hält sich in Grenzen.“

Corriere della Serra: „Drei verdiente Punkte auf dem Stuttgarter Rasen. Atalanta schlägt den VfB ohne elektrisierenden Fußball, aber mit einer Demonstration von Substanz, Härte und Persönlichkeit. Die Deutschen haben ihre Chancen, finden aber nie das Ziel. Atalanta hat Lookman.“