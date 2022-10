1 In der ersten Runde des DFB-Pokals besiegte der VfB Stuttgart Dynamo Dresden mit 1:0 (Archivbild). Foto: IMAGO/Picture Point LE/IMAGO/Gabor Krieg

Der VfB Stuttgart trifft am Mittwochabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Zweitligist Arminia Bielefeld. Hier lesen Sie, wo das Spiel live übertragen wird.















Link kopiert

In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft der VfB Stuttgart am Mittwochabend (20.45 Uhr/Liveticker) vor heimischem Publikum auf Arminia Bielefeld. Der Bundesliga-Absteiger ist gegenwärtig Tabellenschlusslicht in der zweiten Liga. Im Vorfeld der Partie warnt VfB-Interimstrainer Michael Wimmer allerdings davor, sich davon täuschen zu lassen. „Bielefeld hat eine gute Mannschaft mit einer klaren Spielphilosophie und Stärken im Umschaltspiel“, so der Übergangscoach am Dienstag. „Wir müssen hellwach sein und alles reinhauen, um eine Runde weiterzukommen.“

Der 42-jährige Wimmer steht beim VfB Stuttgart an der Seitenlinie, bis ein neuer Trainer für die Profi-Mannschaft gefunden ist. Für den Club aus Cannstatt sieht es nach dem ersten Bundesliga-Sieg der Saison im Kellerduell gegen den VfL Bochum zwar wieder etwas besser aus (Platz 14) – über den Berg sind die Weiß-Roten aber noch lange nicht.

VfB muss wohl größer umstellen

Das DFB-Pokalspiel gegen Bielefeld dürfte auch deshalb spannend werden, weil der VfB wohl größer umstellen muss: Konstantinos Mavropanos’ Einsatz ist nach seiner Schädelprellung, die er sich gegen Bochum zugefügt hatte, offen. Dan-Axel Zagadou musste sich am Dienstag mit starken Kopfschmerzen und Übelkeit vom Training abmelden. Und Waldemar Anton wird gelb-rot gesperrt fehlen. Weil Naouirou Ahamada weiter an Knöchelproblemen leidet, ist auch sein Einsatz offen. Sicher nicht spielen wird Florian Müller: Er wird im Pokalwettbewerb durch Fabian Bredlow ersetzt.

Live übertragen wird die Partie des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky. Anpfiff ist um 20.45 Uhr, die Übertragung läuft von 20.30 Uhr an auf Sky Sport 3. Im Free-TV ist derweil erst am späten Abend eine Zusammenfassung zu sehen – im Anschluss an die Liveübertragung der Partie des FC Augsburg gegen den FC Bayern München können Fans die Highlights des VfB-Spiels im ZDF anschauen.