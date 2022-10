16 Der VfB Stuttgart hat gegen Arminia Bielefeld mit 6:0 gewonnen. Foto: IMAGO/Eibner

In der zweiten Runde des DFB-Pokals empfing der VfB Stuttgart am Mittwoch das Team von Arminia Bielefeld – und sollte sich in einen wahren Rausch spielen. Mit 6:0 demontierte der Club aus Cannstatt die Mannschaft aus Ostwestfalen. Wir haben danach die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Interimstrainer Michael Wimmer: „Wir sind wieder richtig gut ins Spiel gekommen, gehen durch zwei Standardtore in Führung und legen vor der Pause noch das 3:0 und 4:0 nach. Nach der Pause wollten wir an die erste Hälfte anknüpfen, was uns mit dem 5:0 direkt gelungen ist. Die Mannschaft ist einfach in einen Flow gekommen, in dem sie am heutigen Abend nur schwer zu stoppen war.“

Arminia-Coach Daniel Scherning: „Wir können uns nur bei unseren Fans entschuldigen. Der Sieg des VfB Stuttgart war in der Höhe absolut verdient.“

VfB-Doppeltorschütze Luca Pfeiffer: „Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt, fast keine Chancen zugelassen und die Partie letztlich souverän runtergespielt. Es hat heute Spaß gemacht, auf dem Platz zu stehen. Es war eine super Stimmung und am Ende ein hochverdienter Sieg.“

VfB-Torschütze Pascal Stenzel: „Wir sind froh, dass wir unsere Chancen nutzen konnten und mit einem entspannten Gefühl die Partie fortsetzen konnten. Wir haben die Räume gefunden, die wir finden wollten. Es hat mich gefreut, mit meinem Tor einen Teil zum Sieg beitragen zu können.“

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: „Gegen Bochum und Bielefeld waren es zwei Pflichtsiege – wenn es so etwas für den VfB gibt. Es hilft uns, mit zwei solchen Erfolgen nach Dortmund zu fahren.“

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

